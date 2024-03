Cocaina nascosta in auto | arrestato ventenne

(Di giovedì 7 marzo 2024)unalbanese trovato in possesso di circa 250 grammi di. Le indagini degli agenti della polizia di Busto Arsizio sono partite da alcune segnalazioni su un giovane che, a bordo di una Citroen C3, si sospettava spacciasse droga a clienti di Busto Arsizio e comuni della zona. I poliziotti del commissariato bustese hanno subito avviato un’attività investigativa, che ha permesso di rintracciare l’sospetta e nel pomeriggio di lunedì di fermare l’uomo fuori casa. A seguito di una perquisizione sulla vettura, sono stati rinvenuti tre pacchetti di sigarette attaccati alla carrozzeria con magneti, in cui c’erano 62 dosi digià singolarmente confezionate e pronte per la vendita. La perquisizione è stata quindi estesa all’appartamento dove, in una piccola cassaforte, sono ...

