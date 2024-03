Cocaina | cene | sesso e un losco giro con noti cantanti e imprenditori | i racconti delle ragazze immagine a Le Iene

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Siamo andati nel suo attico qua a Milano. Eravamo 5-6, a un certo punto vedo che alcunespariscono, poi uno dei suoi amici sparisce. Io cercavo il bagno, vado e trovo 4che stavano sniffando lainsieme a lui. Quindi ho tagliato la corda“. Inizia così il recente servizio de Ledal titolo “o escort?”. Da qui parte il racconto di alcune donne che hanno parlato di piccanti incontri con importanti personaggi dello spettacolo e dello sport conosciuti su un numeroso gruppo WhatsApp gestito da un PR che pubblica quotidianamente annunci “di lavoro”. Ma in realtà vengono pubblicati anche numeri personali di uomini facoltosi e famosi da poter contattare per ricevere dei “benefit“. Vengono spiegati tutti i dettagli: è ...

Cocaina nascosta in pacchetti di chewing-gum: arrestato giovane trafficante di droga: Durante il servizio di controllo del territorio i militari hanno notato un giovane transitare lungo via San Giovanni in Marignano al volante di un'auto a noleggio. L'atteggiamento nervoso del ...viverepesaro

Positivo alla Cocaina, ma il portiere del Livorno viene assolto dall'accusa di doping. "Non è detto che servisse a migliorare le prestazioni": E’ un caso la sentenza per il calciatore Luca Mazzoni, risultato positivo dopo un match contro il Lecce nel 2019. Lui si difende: “La assumeva la mia fidanzata” ...bari.repubblica

“La mia protezione: il collare e la croce”: Antonio Crameri, vescovo in Ecuador, è l'uomo della speranza per una comunità sconvolta dalla brutalità dei boss della droga.swissinfo.ch