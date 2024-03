“Coca” anche tra detenute | cane antidroga trova dosi in carcere

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 25diina pura sono state scoperte ieri nella casa circondariale di Avellino durante una perquisizione straordinaria nel reparto femminile grazie al fiuto di Spike, ildel Distaccamento cinofilodi Avellino. La droga era stata nascosta negli indumenti che dovevano essere consegnati alle: si tratta di vestiario proveniente dall’esterno dele stoccato in alcuni magazzini a cui le carcerate possono accedere. L’Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario regionale Ciro Auricchio, si complimentano con tutto il personale ine con i colleghi del gruppo cinofilo: “oramai si combatte una guerra quotidiana – sottolineano – con i continui rimenti di droga ...

