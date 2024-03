Clio MakeUp | i problemi che ha avuto negli ultimi anni | nella vita e sul web

(Di giovedì 7 marzo 2024), tra le make-up artist più celebri del web, si è più volte sfogata sui suoi social, svelandopsicologici a cui è andata incontro, le sue fragilità dietro a quella che ha definito l’apparente perfezione delle influencer digitali. Con oltre 3,5 milioni di follower, qualche giorno fa(all’anagrafeZammatteo) si è mostrata nuovamente in lacrime su Instagram, condividendo il dolore e la fatica dell’anno passato, definito come “il più difficile della mia”. Ha rivelato di aver affrontato un periodo di stress e tristezza, cercando di mascherando immergendosi nel lavoro.non ha tenuto a freno le emozioni rispondendo alla domanda di un follower nelle storie di ...

“La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita “, ha rivelato Clio Zammatteo, conosciuta sui social come ClioMakeUp . La creator ... (ilfattoquotidiano)

In un momento crudo e sentito condiviso sulla sua pagina Instagram , Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeup , ha parlato delle sfide che sta ... (pettegolezzicelebrita)

ClioMakeUp in lacrime: “non sto bene”: “È stato l’anno più difficile della mia vita” @ClioMakeUp_official si è mostrata in lacrime sulle sue storie mentre risponde a delle domande. L’influencer e make-up artist spiega di star passando un m ...notizie

Chiara, Clio e la fragilità. Se l'influencer è il messaggio e il dolore diventa merce: «Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché io sono vera» ( Chiara Ferragni, un post). «L'anno più difficile della mia vita, sto passando un periodo di m...» (Clio MakeUp, un post, in lacrime ...ilgiornale

Clio MakeUp in lacrime (ancora) su Instagram: «È un periodo bruttissimo. L'ultimo anno il più difficile della mia vita». Cosa succede all'influencer: «La verità è che forse l'ultimo anno è stato il più difficile della mia vita», è un fiume in piena Clio MakeUp che si sfoga su Instagram. «Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul ...msn