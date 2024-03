Clima | febbraio 2024 batte tutti i record | il più caldo mai registrato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il mese appena trascorso è stato ilpiùa livello globale, secondo i dati diffusi dal Servizio per il Cambiamentotico di Copernicus (Copernicuste Change Service - C3S), implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell'Ue.i risultati riportati sono basati su analisi generate al computer e secondo il set di dati della rianalisi Era5, che utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.hauna temperatura superficiale dell'aria media Era5 di 13.54°C, 0.81°C al di sopra della media del periodo compreso tra ...