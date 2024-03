Claudio Borghi Lega | “Mi scambiano per Alessandro Borghi | mi scrivono sei splendido”

Cantone: 10mila gli accessi, ci sono altri Striano: "Credo ci sia l'esigenza di ripristinare la verità sui fatti che sono stati detti in questa fase, alcuni riportati in modo generico non avendo conosciuto gli atti, e per intervenire a tutela di un'ist ...ansa

Claudio Borghi (Lega) assicura: “Le donne mi scambiavano per l’attore Alessandro Borghi”: Il politico e l'attore che interpreta Rocco Siffredi su Netflix si somigliano La pagina Twitter il "Grande Flagello" ironizza: "Non vedevo una somiglianza così evidente da quella tra Lady Diana e ...ilfattoquotidiano

Dossieraggio, Borghi punta il dito sui mandanti: “Regia politica intorno all'area del Pd”: Non si spengono le polemiche sull’indagine per il presunto dossieraggio. L’ultima voce è quella di Claudio Borghi, senatore della ...iltempo