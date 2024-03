Claudio Borghi Lega assicura | “Le donne mi scambiavano per l’attore Alessandro Borghi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Attenzione: astenersi dalla lettura del presente articolo se privi di senso dell’umorismo. Dev’essere dura la vita quando sei l’omonimo (anzi verrebbe da dire cognonimo) di. O di, dipenda da come la si vede. Il primo è il noto attore romano, classe 1986, ora su Netflix con “Supersex“, la serie tv sulla vita di Rocco Siffredi in cuiinterpreta il ruolo del protagonista. Il secondo, invece, è il politico milanese, classe 1970, senatore della Repubblica Italiana nel Gruppo parlamentare “– Salvini Premier“. Due carriere diametralmente opposte, se solo volessimo considerare queste. Quanto alla fisionomia, poi, neanche a parlarne. Ma per questo vi rimandiamo ad una rapida ricerca su Google ...