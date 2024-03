Claudia Jones | la pioniera femminista che inventò il carnevale caraibico dei neri

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 7 marzo 2024) Life&People.it Sono rari gli esseri umani che riescono a incidere in maniera decisiva, con le proprie azioni e la loro stessa esistenza, sul destino di una comunità. Alcune delle battaglie sociali portate avanti dasono ancora oggi di grande attualità; il lascito della giornalista e attivista di origini caraibiche è enorme.del femminismo e dei diritti deiin Gran Bretagna e negli Stati Uniti, fu una figura di riferimento per diverse generazioni di giovani che aspirano ad un futuro più equo, lottando contro le discriminazioni di ogni genere. Il suo attivismo ha riguardato l’opposizione al colonialismo, le mobilitazioni per i diritti dei lavoratori e il contrasto al razzismo. Lo spirito indomito della ragazza venuta da Trinidad e Tobago rivive in un evento a cui ogni anno partecipano un ...