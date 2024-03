Classifica Parigi-Nizza 2024 | quinta tappa | Luke Plapp si conferma in testa | 33° Luca Vergallito

(Di giovedì 7 marzo 2024) Al termine delladell’82ma edizione della, inallagenerale sil’australiano: l’alfiere del Team Jayco AlUla guida con 13? sul colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) e 27? sullo statunitense Brandon Mc Nulty (UAE Team Emirates). Diventa 33° il miglior italiano,(Alpecin – Deceuninck) a 8’31”., Olav Kooij fa il bis a Sisteron: battuto Mads Pedersen.ancora in gialloGENERALE) 1 ...

Al termine della quarta tappa dell’82ma edizione della Parigi-Nizza , in testa alla Classifica generale si porta Lucas Plapp , secondo nella frazione odierna: ... (oasport)

Al termine della quarta tappa dell’82ma edizione della Parigi-Nizza , in testa alla Classifica generale si porta Luca s Plapp , secondo nella frazione odierna: ... (oasport)

Olav Kooij è un treno e serve il bis a Sisteron! Mads Pedersen beffato ancora. Classifica invariata: Parigi-NIZZA - Sisteron come Les Mureaux: in volata vince ancora Olav Kooij davanti a Mads Pedersen. Terzo successo alla Corsa del Sole per il velocista dei cal ...eurosport

Tirreno-Adriatico 2024, Jonathan Milan si prende tappa e maglia a Giulianova: Si tinge d'azzurro la Tirreno-Adriatico 2024: Jonathan Milan conquista la tappa di Giulianova, la quarta di questa edizione, ...tag24

Ciclismo, la Soudal ed Evenepoel criticano la UAE: 'Togli Pogacar e vedi la differenza': Il Ds della Soudal Klaas Lodewyck ha espresso un giudizio negativo sulla strategia della UAE alla Parigi Nizza ...it.blastingnews