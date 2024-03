Clamoroso a U&D! Brando fa entrare le sedie rosse per la scelta ma poi ci ripensa

U&D, Clamoroso Brando: ecco con chi è beccato fuori dagli studi (1 / 2): "Uomini e Donne" è un celebre programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi. Si tratta di un dating show trasmesso su Canale 5 che offre l'opportunità a uomini e donne single di ...donna.fidelityhouse.eu

VBC Mondovì: il punto sul Settore Giovanile. Clamorosa maratona vinta dalla Serie D: Settimo successo stagionale sulle 13 gare sino ad ora disputate per i cadetti del VBC MONDOVI’, che in trasferta piegano per 3-2 (26-28,22-25,25-18,25-19,29-31) la Pallavolo Torino quarta in classific ...ideawebtv

Jos Verstappen incontra Toto Wolff: Clamoroso sbarco di Max in Mercedes: Un'incontro (nemmeno tanto segreto) tra Toto Wolff, Verstappen Senior e il manager del pilota suggeriscono un tentativo da parte di Mercedesauto.everyeye