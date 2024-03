Cittadinanza Onoraria ai Carabinieri Forestali | il Plauso del Presidente del Consiglio Aquilano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'Aquila - “Sono molto onorato di presenziare oggi al Conferimento delladell’Aquila al Comando delle Unità, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei. Un riconoscimento significativo per mostrare la nostra gratitudine per l’impegno e il sostegno costantemente dimostrato verso il Capoluogo d’Abruzzo. “È l’occasione oggi, molto sentita e voluta, per dimostrare l’attenzione che lapone all’impegno costante di uomini e donne in divisa nella tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico e faunistico. “Desidero ricordare in questa importante giornata che l’ambiente e il paesaggio sono assurti a beni da tutelare a livello costituzionale grazie alla battaglia del compianto sottosegretario abruzzese Nino Sospiri e i...