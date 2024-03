Cioko Alessandro | il performer monzese che produce la sua musica

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 7 marzo 2024) MONZA – Ex ballerino diplomato in diverse scuole, tra cui “arte & spettacolo” di Lesmo, attore e cantautore indipendente.Lopresti in arteha collezionato negli ultimi 5 anni diversi premi e riconoscimenti partecipando ai più importanti festival nazionali di canto tra cui il Premio Lucio Dalla, Trofeo Nilla Pizzi, Festival di Voci d’Oro, Festival di Arese e molti altri. La suaè ascoltata in tutto il mondo da ben 10 anni e le visualizzazioni dei suoi brani arrivano anche ad una media di 20k al mese che per un cantante indipendente è tantissimo. Il suo ultimo singolo “Dove finisce il mare”, un brano molto emozionante scritto in collaborazione con il polistrumentista Loris Federici che parla di femminicidio ha vinto il premio radio e tv all’ultima edizione del Premio Lucio Dalla ...