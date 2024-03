Cina | Wang Yi | screditare e svalutare Paese danneggia | fa perdere opportunita’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pechino, 07 mar – (Xinhua) – La diffusione di opinioni pessimistiche sullafinira’ perre se’ stessi, e un giudizio erroneo sullaportera’ a, ha dichiarato oggi il ministro cinese degli EsteriYi. Lo sviluppo dellae’ guidato non solo da una ragionevole crescita in termini di quantita’, ma anche da un effettivo miglioramento della qualita’, ha dichiaratoin una conferenza stampa tenutasi a margine della sessione in corso della legislatura nazionale. L’economia cinese ha registrato un’espansione del 5,2% su base annua nel 2023, contribuendo a circa un terzo della crescita economica globale.ha affermato che larimane forte come motore di ...