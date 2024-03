Cina | Shanxi | deputato a NPC promuove conservazione grotte Yungang 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Datong, 07 mar – (Xinhua) – Hang Kan (a sinistra) parla con i colleghi della progettazione di prodotti culturali e creativi presso l’Istituto di ricerca sulledia Datong, nella provincia settentrionale cinese dello, il 25 febbraio 2024. Hang e’ a capo dell’istituto di ricerca sulle, un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO con oltre 50.000 sculture buddiste in pietra. Lefurono costruite durante la dinastia Wei settentrionale (386-534). Sono considerate l’apice dell’arte buddista cinese e rappresentano il piu’ alto livello di arte scultorea del V secolo al mondo. Secondo Hang, per ledisono fondamentali una protezione preventiva e maggiori investimenti in scienza e tecnologia. Nel 2023, Hang e’ ...