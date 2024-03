Cina | Pechino | seconda riunione plenaria di seconda sessione 14mo CPPCC

In quante lingue si può leggere “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene”? Almeno in undici, dal 2024 cinese compreso. Il best long seller del ... (gamberorosso)

M.O., Cina: la guerra a Gaza è una "vergogna per la civiltà": Pechino, 7 mar. (askanews) - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha definito la guerra contro Hamas a Gaza una "vergogna per la civiltà" ed ha ribadito le richieste di Pechino per un "cessate il f ...libero

Gaza, settimo mese di guerra, Israele bombarda anche il Libano, il Nyt: «Si allontana l'ipotesi di una tregua»: Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel corso di una conferenza stampa a Pechino, affermando che «la comunità internazionale deve agire con urgenza e dare la massima priorità al ...ilgazzettino

Cina: «La guerra a Gaza è una "vergogna per la civiltà"»: Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha definito la guerra contro Hamas a Gaza una "vergogna per la civiltà" ed ha ribadito le richieste di Pechino per un "cessate il ...ilmessaggero