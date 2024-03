Cina | ministro Esteri | annuncia esenzione da visto per 6 Paesi europei

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pechino, 07 mar – (Xinhua) – Laadottera’ una politica didalper Svizzera, Irlanda, Ungheria, Austria, Belgio e Lussemburgo in via sperimentale a partire dal 14 marzo, ha dichiarato oggi ilcinese degliWang Yi. “Ci auguriamo che altrioffrano ai cittadini cinesi agevolazioni sui visti e collaborino con noi per costruire reti veloci per i viaggi transfrontalieri e per incoraggiare la rapida ripresa dei voli internazionali dei passeggeri”, ha dichiarato Wang in una conferenza stampa a margine della seconda sessione della 14ma Assemblea nazionale del popolo, l’organo legislativo nazionale cinese. Questo rendera’ piu’ comodo per i cittadini cinesi viaggiare all’estero e fara’ si’ che gli amici stranieri si sentano a casa in ...