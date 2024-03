Cina | Mai l' indipendenza di Taiwan

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 7 marzo 2024) 7.410 "Non permetteremo mai l'di", i separatisti saranno "liquidati dalla storia". Così, senza mezzi termini, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, parlando delle diverse crisi e conflitti geopolitici. Laha sempre avuto una posizione "imparziale" sulla guerra in Ucraina, con l'obiettivo di "fermare"il conflitto attraverso colloqui di pace.La guerra a Gaza? "Una vergogna per la civiltà" ha detto Wang, tornando a chiedere "l'immediato cessate il fuoco" e l'ingresso della Palestina nell'Onu.