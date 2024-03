Cina e crescita economica | qual è la situazione reale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 marzo 2024 – Inè finita l'era della Grande. Dopo il +5,2% messo a segno nel 2023, il premier Li Qiang ha illustrato al Congresso del popolo gli obiettivi per il 2024 di un aumento del Pil di “circa il 5%”, di un deficit “intorno al 3%” e di un'inflazione “al 3%”, ma molti analisti hanno mostrato delusione per l'assenza di stimoli corposi e hanno considerato irrealistico questo target, in un momento in cui il Paese deve fare i conti con una serie di sfide enormi, come il crollo del settore immobiliare, l'alto livello del debito pubblico locale, la deflazione e la debole domanda dei consumatori. In base alle ultime previsioni del Fondo monetario internazionale, infatti, ladel Pil del Dragone si attesterà quest'anno al 4,6% e scenderà al 3,4% entro il 2028. La...