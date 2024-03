Cina | “due sessioni” | accentuata riforma per stimolare vitalita’ contro sfide

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pechino, 07 mar – (Xinhua) – Il ruolo cruciale delle riforme e’ stato accentuato in una fondamentale relazione annuale presentata martedi’ alla legislatura nazionale cinese per la deliberazione, stabilendo il ritmo del lavoro del governo per il 2024. Agenzia Xinhua