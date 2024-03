Cina | bilancio fiscale ben attuato nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pechino, 07 mar – (Xinhua) – Ildellae’ stato bennelgrazie alla tendenza al rialzo dell’economia cinese, secondo un rapporto pubblicato oggi dal ministero delle Finanze. Nel, le entrate fiscali dellahanno registrato una ripresa e il Paese ha rafforzato il sostegnoai principali compiti strategici nazionali e ad aree chiave come la scienza e la tecnologia, la rivitalizzazione rurale e la protezione ecologica e ambientale, secondo il rapporto. Le misure attuate di recente hanno portato a rimborsi fiscali, riduzioni di tasse e imposte e rinvii per un totale di 2.200 miliardi di yuan (309,85 miliardi di dollari) l’anno scorso, mentre i sussidi incanalati tempestivamente per sostenere le ...