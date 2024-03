Ciclista finisce in una scarpata dopo un volo di 20 metri. E' grave

(Di giovedì 7 marzo 2024) Molazzana (Lucca), 7 marzo 2024 – Momenti di paura questo pomeriggio per un, che ha fatto undi alcuniessere uscito fuori strada. L’incidente è avvenuto a Molazzana, nella provincia di Lucca, precisamente nella località Pian del lago. È stato lo stesso, che fortunatamente nella caduta non ha perso conoscenza ed è rimasto lucido, a prendere il cellulare e ad allertare i soccorsi. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana e una squadra Saf, Speleo alpino fluviale, della sede centrale, a quel punto sono intervenuti assieme al personale Sast di Lucca, Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, attorno alle ore 15. I soccorritori hanno dunque recuperato il cicloamatore, che era caduto in unafacendo un ...

