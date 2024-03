Ciccio Graziani | “Nel Napoli prima dell’arrivo di Calzona…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Aspettando-Torino, a Radio Punto Nuovo è intervento Francesco ‘, campione d’Italia con i granata nel 1976. Di seguito le sue dichiarazioni. “E’ una partita nella quale potrà succedere di tutto. I partenopei sono tornati a giocare a certi livelli e può continuare a fare buoni risultati. La rincorsa iniziata contro la Juventus ora va alimentata nelle prossime partite, tra campionato e coppa. Il calendario delè importante e se mantiene questa competitività, allora è tutto in discussione. Altrimenti si andrebbe a coronare una stagione fallimentare”.di Calzona nel… “Fino a Calzona, non c’è stata una cosa fatta giusta in casa! Il mercato non è stato all’altezza, tranne Traoré ed Ngonge. Poi tutti gli altri, anche se ...