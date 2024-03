Chiude la collega in una stanza e tenta di abusarne | la terribile accusa contro un 58enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 E’to di aver abusato di una; per questo è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale. Non solo, è stato anche licenziato. Un uomo di 58 anni, impiegato presso una struttura sanitaria di Latina, è stato denunciato da una donna di 56 anni, che lavora come inserviente nella stessa azienda. I fatti risalirebbero a un anno fa circa. La vittima ha raccontato ai carabinieri che l’uomo l’avrebbe costretta, spingendola, spintoni ad entrare in unadella struttura sanitaria, quindi avrebbe chiuso la porta; a questo punto l’avrebbe spogliata, anche se in parte, e palpeggiata prima di abbassarsi i pantaloni. La stessa signora ha raccontato poi ai militati che l’indagato, circa un anno prima, avrebbe provato un approccio simile, senza però riuscire nell’intento. Le ...