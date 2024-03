“Chiesa nostra” | il documentario sui rapporti tra boss e potere religioso | così tra “inchini” e coperture i parroci normalizzarono i clan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Cosa ha contribuito allo stradella mafia? Un clima generale, un contesto di connivenze in cui non puoi non pensare all’atteggiamento tenuto dalla”. Francesco La Licata dà la chiave di lettura di “”, ilscritto assieme al regista Antonio Bellia, proiettato in anteprima martedì 5 marzo al cinema Rouge et Noir di Palermo. Parlando col fatto.it poco prima della proiezione, La Licata, esperto di Cosae per molti anni inviato della Stampa a Palermo, snocciola alcuni dei riferimenti storici che legano laal fenomeno delle cosche, svelando alcuni dettagli: “C’erano famiglie mafiose che, grazie alle generose donazioni, avevano il proprio nome nelle panche delle prime file”., seduti fianco a fianco ...