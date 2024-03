(Di giovedì 7 marzo 2024) "È stata un'odissea, ma non abbiamo mai mollato. Non sappiamo ancora quando rientrerà in patria perché è una questione di tempi tecnici, ma io penso che entro qualche settimana sarà qui. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo". Gianninon nasconde l'emozione dopo la telefonata ricevuta da...

Chico Forti , l’ex sportivo e produttore televisivo attualmente in carcere negli USA da oltre 20 anni, sta tornando in Italia a scontare la sua condanna per ... (cinemaserietv)

Chico Forti torna in Italia . L’imprenditore Italia na dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti d’America potrà finalmente essere trasferito in Italia . La ... (superguidatv)

Chico Forti è innocente: 'È stata un'odissea, ma non abbiamo mai mollato. Non sappiamo ancora quando rientrerà in patria perché è una questione di tempi tecnici, ma io penso che entro qualche settimana sarà qui. Non vediamo l ...informazione

Tajani in Romania per tutelare i detenuti italiani: Filippo Mosca ha chiesto di scontare la pena in Italia: Il ministro degli Esteri Tajani è volato in Romania per chiedere tutela dei detenuti italiani. Filippo Mosca e altri potrebbero tornare in Italia ...notizie.virgilio

Ecco come e quando sara' in Italia Chico Forti, parla l'avvocato: 'E' stato un lungo viaggio', esordisce Joe Tacopina, avvocato di Chico Forti, parlando del caso complicato del suo assistito. Nell'intervista, ...notizie.tiscali