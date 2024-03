Chiara Ferragni su L’Espresso | ma perché parlate di violenza sulle donne senza sapere cosa sia?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’assurda polemica del giorno riguarda l’inchiesta desu. Udite, udite:, in copertina in versione Joker, ha scatenato orde di utenti, sui social, che hanno accusato il settimanale di. Sì, avete capito bene: per qualcuno, l’immagine dell’influencer truccata da clown è unaverso la donna. Pensate che ci...