Chiara Ferragni su L’Espresso come il Joker e Fedez risponde a tono

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Polemica in rete per la copertina delin uscita venerdì 8 marzo che mostrauna sorta dio quantomeno un pagliaccio; l’immagine introduce l’inchiesta del settimanale sulla poca trasparenza imprenditoriale dell’influencer.sulla copertina deilIl messaggio è chiaro, e a molti utenti, specie alla vigilia di una ricorrenza tanto simbolica quanto importante, non è andato giù. Anche, nonostante la crisi privata in atto, non ha voluto far mancare il suo appoggio alla moglie. Altri, invece, lodano l’iniziativa del giornale. D’altro canto,non aspettarsi l’intervento di Selvaggia Lucarelli, la quale, ...