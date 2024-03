Chiara Ferragni diventa Joker | ma la copertina di L’Espresso viene attaccata E Fedez la difende

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ladeconin versione: ancheprende le difese della mogliesi è ritrovata sbattuta sulladella rivistanei panni di. Un clown che ha provocato tutto tranne che risate. “Spa: Il lato oscuro di”, questo il titolo che accompagna la foto in primo piano dell’imprenditrice, col trucco rosso e blu che scivola, a ricordare, appunto, il più celebre nemico di Batman. Il settimanale sarà acquistabile in edicola venerdì con un’inchiesta giornalistica sulle aziende della, ma già subito dopo la ...

Chiara Ferragni come Joker sull’ultima copertina de L’Espresso , in edicola domani, venerdì 8 marzo. “ Ferragni Spa: il lato oscuro di Chiara ”, titola il noto ... (blogtivvu)

Sempre al centro della cronaca, a Chiara Ferragni è dedicata anche la copertina del numero dell’Espresso in edicola domani 8 marzo. Il ritratto, in cui appare ... (tg24.sky)

Chiara Ferragni Joker su L'Espresso, l'influencer annuncia azioni legali: cosa sta succedendo: Chiara Ferragni in data odierna ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei ...leggo

Chiara Ferragni “pagliaccio”, la copertina de L’Espresso scatena Lucarelli: “E’ l’effetto della caduta”: Se quella del creator Ceppeland, in arte Giuseppe Casciano, può essere considerata a tutti gli effetti una simpatica parodia ...ilriformista

Chiara Ferragni, la copertina di Espresso divide il web: si può ancora parlare di libertà d’espressione: Chiara Ferragni su Espresso come un clown in copertina: l'immagine divide il web. Si parla ancora di libertà d'espressione o è irrispettosorumors