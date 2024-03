Chiara Ferragni contro L' Espresso | Valutata ogni azione legale possibile

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'imprenditrice, tramite i suoi avvocati ha diffidato l'editore dalla pubblicdel numero in uscita del settimanale in uscita domani, 8 marzo 2024.

Stando a una nota stampa divulgata in queste ore Chiara Ferragni ha dato mandato ai suoi legali di valutare azioni legali contro L'Espresso L'articolo Chiara ... (novella2000)

Chiara Ferragni, fuga dall'Italia: l'influencer fa le valigie e scappa in aeroporto. La destinazione segreta: Pronti, partenza, via...dall'Italia: Chiara Ferragni ha fatto le valigie e si è diretta all'aeroporto. Già ieri si vociferava di un viaggio, probabilmente Oltreoceano, ...corriereadriatico

Ferragni su L'Espresso in versione Joker, i legali di Chiara: «Lei denigrata e svilita». L'accusa: «Manager indagati e dipendenti pagati poco»: Chiara Ferragni Ora è finita sulla copertina de «L'Espresso» (che uscirà domani, 8 marzo). Il settimanale ha letteralmente dipinto l'influencer come Joker, il nemico di Batman nei fumetti e nei film ...ilmattino

Fedez difende Chiara Ferragni in copertina come Joker: Ancora polemiche attorno al nome di Chiara Ferragni. Questa volta, però, in molti hanno deciso di prendere le difese dell'influencer al centro di guai giudiziari e personali. Il motivo La copertina ...milanotoday