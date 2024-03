Chiara Ferragni contro «L’Espresso» | arriva la diffida alla pubblicazione | «Mostrarla come Joker è denigrarla nel Giorno della Donna»

(Di giovedì 7 marzo 2024) «Spa: il lato oscuro di». L’edizione deche dovrebbe uscire in edicola domani, venerdì 8 marzo, è un caso prima ancora. L’inchiesta principale del numerorivista in occasioneGiornataè dedicata infatti agli affari dell’influencer più famosa d’Italia,. Con un approccio decisamente velenoso, si desume dal sommariocopertina: «Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa». L’annuncio di un’inchiesta molto critica nei confronti ...

Chiara Ferragni ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non ... (ilgiorno)

Polemica in rete per la copertina del L’Espresso in uscita venerdì 8 marzo che mostra Chiara Ferragni come una sorta di Joker o quantomeno un pagliaccio; ... (cinemaserietv)

Chiara Ferragni come Joker, Fedez attacca L’Espresso: Tra coloro che non hanno gradito la copertina de L’Espresso, che ha raffigurato Chiara Ferragni come Joker, c’è anche Fedez, che ha preso le difese della moglie attaccando il settimanale. In una serie ...tpi

Chiara Ferragni come Joker sulla copertina de “L’Espresso”: è polemica: È polemica per la decisione de L’Espresso di raffigurare Chiara Ferragni come Joker sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale. “Ferragni Spa: il lato oscuro di Chiara” è il titolo scelto dal ...tpi

Chiara Ferragni come Joker su “L’Espresso”: la polemica: C’è Fedez tra i più duri ad attaccare il settimanale L’Espresso, che scelto di mettere in copertina Chiara Ferragni nelle sembianze di Joker. Nelle sue storie su Instagram, il rapper scrive taggando l ...informazione