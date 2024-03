Chiara Ferragni come Joker su L’Espresso | Fedez la difende | “Quando un’inchiesta sul vostro editore?”

Ha creato non poco scalpore la copertina dell'ultimo numero dell'Espresso con protagonista Chiara Ferragni. Si tratta di un ritratto stile "Joker": un primo ... (liberoquotidiano)

Il chirurgo che ha operato Fedez a marzo 2022 per il tumore al pancreas, Massimo Falconi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola ... (open.online)

Chiara Ferragni versione "Joker" in copertina, Fedez la difende: le parole del rapper su Instagram: Chiara Ferragni e Fedez potranno esser anche ad un passo dal divorzio, ma i due continuano a rispettarsi e a volersi bene, come aveva diChiarato l'imprenditrice digitale durante la sua intervista da ...leggo

Fedez contro L’Espresso: la difesa a Chiara Ferragni dopo la copertina: Alcune stories per replicare e difendere sua moglie Chiara: Fedez sbotta contro L'Espresso dopo la copertina sulla Ferragni.donnaglamour

Chiara Ferragni su L'Espresso in versione Joker. L'accusa: «Manager indagati e dipendenti pagati poco»: Chiara Ferragni Ora è finita sulla copertina de «L'Espresso» (che uscirà domani, 8 marzo). Il settimanale ha letteralmente dipinto l'influencer come Joker, ...ilmessaggero