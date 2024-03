Chiara Ferragni come Joker nella copertina de L’Espresso | scoppia la polemica | ecco la foto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) C’è chi la definisce “un’offesa alle donne tutte”, chi una “violenza gratuita”. Stiamo parlando della cover deche ritrae(personaggio dei fumetti, maschera del villain, agente del caos, carattere sdoganato nel comune immaginario). Nell’inchiesta in edicola domani si parla delle società di, disono legate tra loro e dinel corso del tempo siano cambiate. Molte le domande che pone il pezzo. L’imprenditrice digitale, una delle donne più note del Paese, è al centro della scena non solo per i suoi post social. Dopo la sentenza dell’Antitrust e la multa per pratica commerciale scorretta, è arrivata l’inchiesta della procura di Milano sempre sul ‘caso del pandoro Balocco’.ha ...