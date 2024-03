Chiara Ferragni come Joker nella copertina de L’Espresso Boom di polemiche ma i numeri dell’inchiesta parlano…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024)mette inl’imprenditrice digitale travestita da pagliaccio. La foto irriverente accompagnata dalla didascalia “spa, il lato oscuro di”, titoloche pubblica il settimanale dopo lo scandalo del pandoro Balocco e la multa da un milione ricevuta dall’Antitrust. “Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”. Il servizio desi apre così. Servizio che uscirà in edicola domani, 8 marzo. Ma tanti sostenitori dell’influencer, non hanno gradito la cosa.Leggi anche: Effetto Fazio ...