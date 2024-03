Chiara Ferragni come Joker | l' imprenditrice «valuta azioni legali» contro L’Espresso

Chiara Ferragni come Joker . L’Espresso mette in copertina l’imprenditrice digitale travestita da pagliaccio. La foto irriverente accompagnata dalla didascalia ... (thesocialpost)

Chiara Ferragni come Joker sulla copertina de “L’Espresso” : è polemica È polemica per la decisione de L’Espresso di raffigurare Chiara Ferragni come Joker ... (tpi)

Chiara Ferragni come Joker in copertina, i legali diffidano l'Espresso: I legali di Chiara Ferragni hanno diffidato l'editore de L'Espresso dalla pubblicazione - prevista per domani - del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, ...tg.la7

Chiara Ferragni Joker su L'Espresso, l'influencer annuncia azioni legali: cosa sta succedendo: Chiara Ferragni in data odierna ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei ...leggo

Chiara Ferragni come un pagliaccio su L’Espresso, Fedez: “Quando le indagini sul vostro proprietario”: «Il lato oscuro di Chiara» è il titolo di una nuova inchiesta del settimanale dopo lo scandalo del Pandoro Balocco e una multa da un milione dell’Antitrust che hanno colpito l’influencer e ...laprovinciapavese.gelocal