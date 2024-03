Chiara Ferragni come ‘Joker’ in copertina sull’Espresso | il web si spacca

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un primo piano col trucco che cola, rosso e blu,quello di un pagliaccio. E' il 'ritratto' diche campeggia sulla nuovade L'Espresso, che annuncia un'inchiesta giornalistica e titola 'Spa: Il lato oscuro di'. Il settimanale uscirà in edicola domani, 8 marzo, ma l’immagine di'Joker' è ormai virale sui social, dove gli utenti si dividono e le opinioni sono molto discordanti. C'è infatti chi considera eccessiva e di cattivo gusto la scelta del settimanale. "Unache non c’entra niente con il giornalismo ma che è pregna di una violenza inaudita", scrive qualcuno. "Menateje pure già che ce semo", scrive in romanesco un altro. ...

