Chiara Ferragni clown in stile Joker | la copertina della discordia sull’Espresso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024)pagliaccio incampeggia sul titolo «Spa: il lato oscuro di». E’ l’ultimade L’Espresso, che sarà in edicola venerdì 8 marzo in occasioneGiornata internazionaledonna. Un’immagine che sta facendo discutere ancor primapubblicazione. C’è chi parla di sfregio, ma c’è chi difende tale scelta che in qualche modo incorona lacome personalità influente. L’inchiesta principale è sulla “rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco”, come recita il sommario del settimanale. “L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”. ...