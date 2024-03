Chiara Ferragni | arriva la risposta a L' Espresso | Valutata ogni azione legale possibile

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo ladi Fedez alla copertina dell'che ritraein versione Joker èta anche la replica della diretta interessata. In una nota l'imprenditrice fa sapere che ha dato mandato ai suoi legali di valutare"incluso quella per il risarcimento...

Chiara Ferragni come Joker sull’ultima copertina de L’Espresso , in edicola domani, venerdì 8 marzo. “ Ferragni Spa: il lato oscuro di Chiara ”, titola il noto ... (blogtivvu)

Sempre al centro della cronaca, a Chiara Ferragni è dedicata anche la copertina del numero dell’Espresso in edicola domani 8 marzo. Il ritratto, in cui appare ... (tg24.sky)

"Denigrata e svilita". Ferragni valuta azioni legali contro L'Espresso: Chiara Ferragni ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società ...huffingtonpost

Chiara Ferragni Joker su L'Espresso, l'influencer annuncia azioni legali: cosa sta succedendo: Chiara Ferragni in data odierna ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei ...leggo

Fedez dalla parte della moglie: la sua reazione alla copertina Chiara-Joker: Da questa mattina il volto di Chiara Ferragni versione Joker sta facendo discutere. Su Twitter, ma anche su Facebook, non si parla quasi parlato di altro. E se la diretta interessata non ha risposto a ...today