Chiama i carabinieri | “Ho picchiato a morte la mia compagna” Ma non era vero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lugo (Ravenna), 7 marzo 2024 - Momenti di grande apprensione l’altro pomeriggio a Lugo in seguito ad una telefonata giunta alla centrale operativa della locale Compagnia, in cui un uomo riferiva di ‘averla’ e di volersi consegnare ai militari. Immediatamente una pattuglia Nucleo Radiomobile è accorsa a sirene spiegate davanti ad un bar (indicato dallo stessa persona che avevato) situato in centro. Uno scenario che per fortuna non corrispondeva al. E’ poi emerso che in seguito ad un banale screzio con la propria, l’uomo (un trentenne partenopeo), a suo dire stanco del rapporto conflittuale con la donna, aveva deciso di consegnarsi ai militari con l’intento di farsi arrestare. Dopo aver ascoltato la donna, ...