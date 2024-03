Chi tradisce una volta tradirà sempre? L’infedeltà seriale spiegata dal sessuologo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 7 marzo 2024) Se per qualcuno il tradimento è la cosiddetta "scappatella", per altri è un comportamentoche nulla ha a che vedere con problemi interni alla coppia. È qualcosa che riguarda il singolo e i suoi nodi irrisolti, come ha sottolineato a Fanpage.it l'esperto.