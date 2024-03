Chi è Rosy Chin? Età | peso | vita privata e Instagram

Grande Fratello, la frase a luci rosse è di Beatrice o di Rosy Errore della regia che non censura: Nel caos delle dinamiche di ogni tipo che si stanno vedendo all’interno di questa edizione Grande Fratello, è andato in scena un momento di imbarazzo… ma per la regia.ilgazzettino

GF, Rosy Chin fa una confessione bollente: la regia non stacca in tempo: Rosy Chin ha fatto una confessione bollente e la regia del GF non ha fatto in tempo a staccare l'inquadratura: il video è virale.notizie

Grande Fratello: è giallo per la frase a luci rosse e Massimiliano parla a Monia: Il casa Beatrice intrattiene il pubblico con frecciatine a Cesara e presunte frasi hot, intanto cresce il rapporto tra Alessio e Anita, e Grecia rischia grosso ...libero