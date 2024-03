Chi è Mattia Almaviva | dalla fascia di Totti il giorno del ritiro al primo contratto da pro con la Roma

A 19 anni l'azzurro ha conquistato l'argento mondiale indoor nel salto in lungo . Ama il basket e ringrazia la mamma che è anche la sua allenatrice (vanityfair)

Den Harrow: "Mi cerca il produttore di Taylor Swift: ma chi è": “Non ci credo. Mandatemi l’articolo, per cortesia. Mi sembra uno di quegli scherzi del cavolo che mi fanno di solito”: Den Harrow risponde così quando lo chiamiamo per dirgli che Jack Antonoff, il pro ...rockol

Rosa e Mattia (FdI) sollecitano una soluzione rapida per i disagi causati dalla chiusura della SS18 a Maratea: "Nonostante la disponibilità di fondi per il monitoraggio della sicurezza, la Regione non ha ancora agito, mettendo a rischio l’avvio della stagione turistica nella località".oltrefreepress

Rosa e Mattia sollecitano una soluzione rapida per i disagi causati dalla chiusura della SS18 a Maratea: I rappresentanti di Fratelli d’Italia in parlamento, Gianni Rosa e Aldo Mattia, intervengono sulla questione della ... della strada è ora impedita dalla mancanza di chiarezza su chi debba svolgere ...trmtv