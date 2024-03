Chi è Liliana Fiorelli | curiosità e vita privata dell’attrice di “Un altro ferragosto”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)è un’attrice romana definita “crossmediale” impegnata su più fronti tra cinema, televisione e web, da oggi nelle sale con “Unnuovo film di Paolo Virzì., le collaborazioni più importanti L’artista sarò oggi ospite a La Volta Buona, in onda oggi a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà l’ultimo lungometraggio del regista toscano. Romana, classe 1990, dopo aver conseguito la laurea in Arti e Scienze Dello Spettacolo, ha continuato la formazione tra Italia e Stati Uniti. Il debutto sul grande schermo con il corto Ad Occhi Chiusi del 2013 mentre l’anno successivo arriva il primo lungometraggio Confusi e Felici di Massimiliano Bruno. Lavora anche con Sergio Castellitto per Fortunata al fianco di Alessandro Borghi, Stefano ...