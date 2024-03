Chi è Jorit | lo street artist italiano che si è fatto una foto con Putin

(Di giovedì 7 marzo 2024) Durante il Festival Mondiale della Gioventù che si è tenuto a Sochi, l’a ha detto di voler dimostrare che il presidente russo è «umano come tutti e la propaganda non è vera»

Sochi, l’arte di Jorit e il selfie con Putin: Napoli, 7 Marzo – E’ Ciro Cerullo, noto artista di strada conosciuto con il nome di Jorit, il giovane italiano che ieri sera ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della ...sciscianonotizie

Putin parla di arte e libertà ma il suo regime continua a soffocare ogni dissenso: MOSCA. «Gli italiani hanno sempre nel cuore il desiderio di libertà». Parola di Vladimir Putin. Certo, fa uno strano effetto sentire un dittatore che parla di «libertà», ma nella Russia di Putin tutto ...ilsecoloxix

Napoli, Jorit fa foto con Putin: «Lei umano come tutti». Bufera sullo street artist, Picierno: «L’Ue lo sanzioni»: «Se è possibile, signor presidente, vorrei fare una foto con lei per dimostrare in Italia che è reale e umano come tutti noi. La propaganda dice cose non vere. In realtà siamo tutti persone, persone n ...giustizianews24