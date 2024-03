Chi è Bianca Nappi, il pm Marietta nella serie “Le indagini di Lolita Lobosco”: ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ sono ripartite, in onda su Raiuno, lunedì 4 marzo e l’esordio della terza stagione è stato subito un successo assoluto. La prima puntata ha conquistato il 27,7% di shar ...quotidiano

MIPPP 2025: intervista esclusiva ad Andrea Gaibazzi di Sipan: Un accordo di SIpan con Fiera Milano porta alla realizzazione di una nuova e specifica Fiera di Settore del Bakery. Si chiamerà MIPPP ...italiangourmet

Trump o Biden: perché la Cina “fa il tifo” per The Donald: Un fantomatico Trump bis consentirebbe al Dragone un ampio spazio di manovra in diversi ambiti strategici Donald Trump o Joe Biden: quale potrebbe essere l'opzione migliore per la Cina Le elezioni pr ...ilgiornale