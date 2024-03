Chelsea | Pochettino | “Capisco i tifosi | dobbiamo dimostrare quanto valiamo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato con il Newcastle di lunedì: “Abbiamo bisogno dei nostri. Stiamo provando a invertire rotta e a iniziare a vincere partite in fila. Sono d’accordo con quello che pensano i. Siamo ildimostrarlo. Stiamo sondando alcuni ragazzi dell’Academy, vedremo se si aggregheranno in prima squadra. E’ difficile lavorare con tutti questi infortuni, ma nonabbatterci. Proveremo in tutti i modi a centrare un piazzamento nelle coppe europee”. SportFace.