Chelsea | la situazione economica dopo l’arrivo di Boehly | perdite | fatturato | ricavi e mercato

(Di giovedì 7 marzo 2024) La stagione delè sempre più deludente e il club inglese continua a fare i conti anche con problemi economici. La squadra di Pochettino occupa l’11ª posizione in Premier League e non è stata mai in corsa per obiettivi importanti. In 26 partite ha conquistato appena 36 punti e la qualificazione alle coppe è lontanissima. Il club inglese deve fare i conti con un lento declino e larischia di condizionare anche le prossime stagioni. Proprio i Blues hanno annunciatoante imposte per 90,1 milioni di sterline (115 milioni di dollari) nei 12 mesi fino a giugno 2023. E’ il primo anno completo sotto la proprietà del consorzio Clearlake Capital di Todd. La cifra rappresenta comunque un miglioramento rispetto alledegli anni precedenti (121,4 ...