Che la scuola insegni anche ChatGPT | è una nuova frontiera della comunicazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Premessa: la tecnologia non puoi evitarla, ma puoi usarla, anzi devi. I programmi di IA in grado di scrivere testi corretti e sensati sono una realtà. Il che significa che molti studenti – io direi logicamente e giustamente – li utilizzano per scrivere i classici temi. Da qui lo scandalo di molti insegnanti, di molti colleghi, impauriti dalla prospettiva che i loro studenti non impareranno mai a scrivere. Tuttavia dimenticano qual è lo scoposcrittura: la scrittura èa distanza, che essa sia temporale o spaziale. Oggi disponiamo di una marea di strumenti efficaci ed alternativi alla scrittura per comunicare a distanza: per lo più di tipo audiovisivo. E molti insegnanti ignorano la grammatica avanzata del linguaggio audiovisivo. Il segno scritto sta facendo un processo inverso rispetto alla rivoluzione attuata da Gutenberg. ...