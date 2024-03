Che fortuna Luca Nardi a Indian Wells! Ripescato e al secondo turno senza giocare! Cosa è successo e chi sfiderà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un colpo diche una volta o due nella carriera di tutti i tennisti capita.è statonel tabellone principale del Masters 1000 didopo essere stato eliminato nelle qualificazioni. La buona sorte diventa doppia per l’azzurro che ha beneficiato del forfait dell’argentino Tomás Martín Etcheverry (infortunio al polpaccio destro): infatti è stato sorteggiato nello spot di tabellone libero al primo, per lui quindi un bye e esordio diretto al. Per poter timbrare punti però, vista l’occasione, bisognerà vincere almeno una partita (la sconfitta diretta dopo il lucky looser non assegna punti). L’azzurro se la vedrà con il vincente della sfida di stanotte tra lo statunitense Aleksandar ...