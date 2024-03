Champions League | la Serie A esulta | ufficiale per il 2025

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 7 marzo 2024) Buone notizie per laA e per le squadre italiane in generale, la confermaarriva dal Ranking UEFA Una delle domande che più si stanno ponendo i tifosi di Bologna, Roma, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Lazio è, senza troppi dubbi questa: cosa servirebbe per garantire alla quinta classificata in campionato di qualificarsi in? La quinta piazza è al momento occupata dalla squadra di De Rossi, le altre seguono a ruota; i più distanti sono i biancocelesti a -7. Ad undici giornate dalla fine è lecito monitorare costantemente la situazione relativa al Ranking Uefa della stagione corrente (2023/2024). I primi due Paesi per punteggio prenderebbero un posto in più nella massima competizione europea per la prossima stagione. Questa la situazione attuale: Italia 15.714 (sei squadre su ...