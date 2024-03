Cessione Milan | dallo stadio ai conti in positivo | Cardinale cerca partner…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 7 marzo 2024)aiinpassando per la storia del club: il numero uno GerrydeiIlsi prepara ad affrontare lo Slavia Praga in una delle gare più importante della stagione valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League. C’è, però, qualcosa di strano. Sì, perché non si parla di partita o di possibili pericoli. L’argomento che sta scaldando la piazza riguarda il numero uno rossonero Gerry. No, non parliamo di nessuna, ma di ridi possibili partner che possano entrare in società. Nell’intervento al Business of Football Summit del Financial Times,ha ribadito ...